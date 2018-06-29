Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
12 yıllık sır cinayet çözüldü...2006 yılında kaybolan genç kızın eniştesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

12 yıllık sır cinayet çözüldü...2006 yılında kaybolan genç kızın eniştesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Ceset aramalarından görüntüler

Genç Kız Dedektif İş Makinesi Faili Meçhul Harekete Geç 

-Şüphelinin adliyeye çıkarılışı
-Detaylar
-ölen şahsın fotoğrafı

( KAYSERİ -ÖZEL) - Özel ekip 12 yıllık sır cinayeti aydınlattı KAYSERİ

- Kayseri’de 2006 yılında 16 yaşındayken kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın, eniştesi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül 2006 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alamayan F.K.’nin ailesi, kayıp müracaatında bulundu. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen F.K.’nin izine rastlanılmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekipler kuruldu. "Faili meçhulleri aydınlatan dedektifler 150 kişinin ifadesini aldı" Daha önce çok sayıda faili meçhul dosyayı aydınlatan ve konusunda uzman olan dedektifler tarafından yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurdu. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonucu ekipler, F.K.’nin son olarak Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kalaba Beldesi’nde bulunan amcasının oğlu A.K.’nin evine gittiği ve eniştesi U.Ç.’nin (40) kendisini aldığını belirledi. U.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan enişte, suçunu itiraf etti U.Ç. ifadesinde F.K.’yi boğarak öldürdüğünü ve Yuvalı köyü Çatalada mevkiinde bulunan mağaraya gömdüğünü itiraf etti. U.Ç.’nin ifadelerinin ardından harekete geçen ekipler, eski yerleşim yeri olan ve irili ufaklı yaklaşık bin adet mağara bulunan bölgeyi iş makinesi yardımıyla didik didik aradı. Yapılan aramalarda F.K.’nin cesedine rastlanamazken, cesedin vahşi hayvanlar tarafından yendiği tahmin ediliyor. Cinayet şüphelisi U.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı