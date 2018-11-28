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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gültekin:“Muğla’ya olan rağbet konut fiyatlarına yansıyor”

Gültekin:“Muğla’ya olan rağbet konut fiyatlarına yansıyor”

Binalardan detaylar

Fiyat Artışı Gayrimenkul Konut Fiyatları Konut Satışı Yükselen 

-Sokaktan görüntüler
-Emlakçılarla röportaj

( MUĞLA -ÖZEL) MUĞLA

- TÜİK 2018 yılı Ekim ayı Türkiye geneli konut satış istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklere göre konut satışında metrekare fiyatı en fazla olan il Muğla oldu. Muğla’da ortalama konut metrekare satışı 4 bin 695 TL oldu. Muğla’yı konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL olan İstanbul izledi. Sıralamada üçüncü olarak yer alan İzmir’de ise metrekare satış fiyatı 3 bin TL olarak açıklandı. Muğla’nın liste başı olmasını emlakçılar değerlendirdi. Uzun yıllardır Marmaris’te gayrimenkul sektöründe hizmet veren Ahu Altuğ Gültekin konuyla ilgili İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Konuttaki fiyat artışının Muğla’ya olan fazla taleple ilgili olduğunu belirten Gültekin: “Muğla ve ilçeleri hem Türkiye genelinden hem de yurtdışından büyük bir rağbet görüyor. Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi sahil şeridindeki ilçelerimiz hem oranın yaşayanları açısından birer değer hem de diğer bölgelerden gelen insanlar tarafından değerli görülüyor. Bu rağbet konut fiyatlarına yansımakta. Hem satış adedi anlamında hem de metrekare birim fiyatlarında sürekli yükselen bir trende sahibiz.” dedi.
“Her geçen gün daha fazla değer kazanmakta” Gültekin: “Muğla il merkezi fiyat olarak sahil ilçelerine göre biraz daha uygun. Bunun sebebi il merkezinin denize yakın olmaması. Yaşamak için daha çok tercih edilen yerler: Marmaris, Datça, Bodrum gibi ilçelerimiz oluyor. Bodrum ilk sırada olmak üzere akabinde Datça, Marmaris gibi ilçelerimiz her geçen gün daha fazla değer kazanmakta” diye konuştu.
2004 yılından beri emlakçılık yapan Mustafa Ünal ise “Bize göre fiyat artışında iki önemli sebep var. Birincisi Muğla’da arsa üretilememesi. Muğla genelinde, özellikle Marmaris’te arsa üretilemiyor. Çünkü Marmaris’in etrafı dağlarla çevrili bir yer. İkinci sebep ise Muğla ve çevresinin doğal güzelliklere, ılıman bir iklime sahip olması, bunlara rağbeti arttırıyor” diye konuştu.

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