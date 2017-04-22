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22 Nisan 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Zonguldak'ta katliam gibi kaza

Zonguldak'ta katliam gibi kaza

Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt Köyü yolunun Yalnızçam mevkisinde meydana geldi. Esenyurt Köyü'nde yaşamını yitiren Mustafa Uludağ'ın İstanbul'da yaşayan yakınları, ikindi vakti cenazeye katıldıktan sonra 34 FK 5259 plakalı midibüsle dönüşe geçti.

Trafik Kazası Uludağ 


KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.

10 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.
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