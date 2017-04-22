Zonguldak'ta katliam gibi kaza



KARŞIDAN GELEN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI



Midibüsün henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için direksiyon kırınca, araç kontrolden çıktı. Midibüs, yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu.



10 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alanda yan yatan midibüse ulaşan ekipler, önce yaralıları yukarıya çıkardı. Yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Daha sonra midibüsün içinde ve çevresinde yapılan çalışmalarda 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kaldırılan aracın altından da 5 kişinin daha cesedi çıktı. Cesetler, ekipler tarafından güçlükle yukarıya çıkarılarak, morga götürüldü.

