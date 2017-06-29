Yolun karşına geçmeye çalışan 2 kıza otomobil çarptı



Edinilen bilgiye göre kaza, İzmit Ankara Yolu Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A idaresinde ki 41 NG 652 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçen Şevval Yılmaz ve Şevval Uludağ isimli 2 genç kıza çarptı.



Çarpmanın etkisi ile 2 genç kız yolun kenarına savruldu. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli SEKA Devlet Hastanesi ' ne ve Kocaeli Devlet Hastanesi ' ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



