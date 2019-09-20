Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Erzurum-Aşkale Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 ' ü ağır 17 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan ' dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79A36010 İran plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 ' ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum ' daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Hastane Tahkikat Trafik Kazası Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Muğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar varMuğla Marmaris'te yolcu otobüsü devrildi! ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralıTekirdağ'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
Minibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandıMinibüs 50 metreden uçuruma yuvarlandı
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildiSivas'ta yolcu otobüsü devrildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı