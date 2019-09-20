Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Erzurum-Aşkale Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 ' ü ağır 17 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan ' dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresindeki 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79A36010 İran plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 ' ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum ' daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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