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4 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Şüpheli aracı kovalayan polis otosu tankerle çarpıştı: 2 şehit

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçan şüpheli aracı kovalayan resmi polis otosunun tankerle çarpışması sonucu 2 polis memuru şehit oldu.

Emniyet Müdürü Hasan Özdemir Trafik Kazası Devlet Hastanesi Şehit Polis 


Kaza, akşam saat 21.10 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Uğur Soğutma Kavşağı ' nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ordu Caddesi ' nde polisin ' dur ' ihtarına uymayan şüpheli bir araç kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracı takibe aldı.

Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli araç Uğur Soğutma Kavşağı ' nda kırmızı ışık ihlali yaparak Nazilli OSB istikametine kaçışını sürdürdü. Şüpheli aracı gözden kaybetmemek isteyen 09 A 7444 plakalı resmi polis otosu da, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Denizli ' den Aydın istikametine seyir halinde olan Haşim Karatay (46) idaresindeki 20 SP 946 yakıt tankeriyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan polis otosu refüje çarparak durabildi.

Polis otosu içerisinde Başpolis Yener Arslan ile polis memuru Hasan Özdemir, kovalamaca sırasında bölgeye ulaşan diğer ekiplerdeki polisler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi ' ne kaldırıldı. Ağır yaralı polisler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Baştuğ ve Daşdemir daha sonra hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Şüpheli araç tekerleri patlatılarak durduruldu

İki mesai arkadaşlarının şehit olmasına rağmen kovalamacayı sürdüren polis ekipleri, şüpheli arası Yeni Sanayi Mahallesi ' nde tekerlerine ateş ederek durdurdu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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