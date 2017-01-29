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29 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Ölen adamı bırakıp parasına saldırdılar

Ölen adamı bırakıp parasına saldırdılar

Görüntülerin adresi Venezuela.Kazada hayatını kaybeden adamın çantasındaki yaklaşık 300 bin dolar değerindeki Venezuela bolivarı yola saçıldı. Kaza sonrası duran onlarca kişiyse yetkililere haber vermek yerine, yola saçılan paraları topladı.

Venezuela Trafik Kazası 


İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler, aracıyla yoldan geçen bir kişi tarafından böyle kaydedildi.

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