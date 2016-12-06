Öğrenci minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kahramanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir liseye öğrenci taşıyan Hacı Ahmet K. (59) idaresindeki 42 C 0901 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan İbrahim T. (59) idaresindeki 42 SY 926 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü devrildi. Kazada öğrenci servisinde bulunan 11. sınıf öğrencisi Alperen Babalık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 lise öğrenci de olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya ' daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen Alperen Babalık ' ın annesi oğlunu ayakkabısından tanıyarak feryat etti.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.