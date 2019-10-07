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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Mardin'de feci kaza: 3 ölü

- Mardin'de feci kaza: 3 ölü

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Kaza akşam saatlerinde Artuklu İlçesi Akbağ yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir halindeki Adil Şengül yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan vurdu. Olay yerine polis ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Söz konusu trafik kazasında, hafif ticari araçta bulunan Zeynep Kahraman, Civanmert Kahraman ve Rahime Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Eyüp Kahraman, Leyla Akbaş ve Safiye Akbaş ise yaralandı. Yaralılar, Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Civanmert Kahraman, Rahime Kahraman ile Zeynep Kahraman ise Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
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