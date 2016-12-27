İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü 1'i ağır 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza İzmir-Çanakkale kara yolunda meydana geldi. Bergama istikametinden Aliağa istikametine giden Oğuzhan F. (23) yönetimindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolun ortasındaki su kanalını aşan otomobil, daha sonra karşı şeride geçti. Önce, karşı yönden gelen Ayhan Uğur (37) yönetimindeki 06 ABJ 114 plakalı otomobile, ardından Menemen ' den istikametinden gelen Şerif Yoldaş (56) idaresindeki 35 S 90261 plakalı işçi servisine çarpan araç adeta dehşet saçtı.
Can pazarı yaşandı
Kazada sürücüler, Oğuzhan F. (23), Şerif Yoldaş (56) ile yolcular Songül A. (35), Taner A.(35), İbrahim S.(32), Burhan K(38), Halil İbrahim U.(31), Seda Ç. (22), Songül S. (40), Gürkan Yıldırım yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine 112 acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, otomobilde sıkışan yaralı sürücü Oğuzhan F.'yi (23) otomobil içerisinden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Aliağa Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yolcu Gürkan Yıldırım (36) Hastaneye sevk edilirken, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Yaşanan kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.