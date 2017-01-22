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22 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Düğün dönüşü kaza

Düğün dönüşü kaza

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa Trafik Kazası 


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesindeki bir yakınlarının düğününden Gaziantep'e dönen Zekeriya Gökdemir idaresindeki 27 UL 929 plakalı otomobil ile Şanlıurfa istikametine giden G.G. idaresindeki 45 ZD 555 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yaralanan 7 kişi yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Kazada 27 UL 929 plakalı otomobilde bulunan baba Zekeriya Gökdemir (46) ve her iki oğlu Mehmet (18) ile Onur (15) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden baba ve iki oğlun Nizip'teki bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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