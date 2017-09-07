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07 Eylül 2017 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü

Bursa'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü

Bursa-Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Trafik Kazası Otobüs Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

Bursa - Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 18 yaralı ise başta İnegöl Devlet Hastanesine olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.
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