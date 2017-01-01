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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Bolu D-100 karayolu üzerinde feci kaza: 2 ölü

Bolu D-100 karayolu üzerinde feci kaza: 2 ölü

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan araçta bulunan 2 kişi öldü.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi D100 Karayolu Trafik Kazası Devlet Hastanesi Sağlık Ekipleri 


Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolunun Gerede-Karabük yol ayrımı kesiminde meydana geldi. Karabük yönüne giden 06 FR 1451 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Barış Keklikçi, Ali Bayrak (29) idaresindeki tıra hızla arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren araçta bulunan sürücü Barış Keklikçi ile yanında bulunan Ferhat Kamil Uyar (20) kaza yerine yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan cesetler itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaklaşık yarım saatlik çalışmayla çıkarılabildiler.

Yaşamını yitiren iki kişi yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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