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Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasalarındaki hareketlilik 23 Temmuz Perşembe gününde de devam ediyor.

Ekleme: 23.07.2026 - 09:57 Güncelleme: 23.07.2026 - 10:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Haftalardır düşüş gösteren altın, Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileriyle iki haftanın zirvesine yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Temmuz 2026 altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.126,42 Dolar
Satış: 44.127,02 Dolar

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 20.355,00 ₺
Yarım Altın Satış: 20.517,00 ₺

TAM ALTIN

Tam Altın Alış: 40.319,28 ₺
Tam Altın Satış: 41.106,65 ₺

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 10.177,00 TL ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.252,00 ₺

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 6.264,58 ₺
Gram Altın Satış: 6.265,48 ₺