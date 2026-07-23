Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasalarındaki hareketlilik 23 Temmuz Perşembe gününde de devam ediyor.

Haftalardır düşüş gösteren altın, Orta Doğu gerilimi ve Fed beklentileriyle iki haftanın zirvesine yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 23 Temmuz 2026 altın fiyatları...Alış: 4.126,42 DolarSatış: 44.127,02 DolarYarım Altın Alış: 20.355,00 ₺Yarım Altın Satış: 20.517,00 ₺Tam Altın Alış: 40.319,28 ₺Tam Altın Satış: 41.106,65 ₺Çeyrek Altın Alış: 10.177,00 TL ₺Çeyrek Altın Satış: 10.252,00 ₺Gram Altın Alış: 6.264,58 ₺Gram Altın Satış: 6.265,48 ₺