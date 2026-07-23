Malatya'da Deprem! AFAD Duyurdu

Malatya bir kez daha deprem gerçeği ile karşı karşıya kaldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.Merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan deprem 4.1 büyüklüğünde kaydedildi.Saat 10.26'da hissedilen sarsıntının 11.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.