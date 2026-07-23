Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 14.150,52 puandan başladı.Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 14.138,85 puandan tamamladı.Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 11,66 puan ve yüzde 0,08 artışla 14.150,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 düşerken, holding endeksi yatay seyretti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,97 ile orman kağıt basım oldu.