İspanya'da Yangın Kabusu! 30 Bin Hektar Alan Kül Oldu

İspanya'da orman yangınları alarm vermeye devam ediyor.Aragon özerk bölgesindeki yangının ardından bu kez Kastilya-La Mancha bölgesi alevlere teslim oldu.Kastilya-La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garcia-Page yaptığı açıklamada, Perşembe gününden bu yana devam eden yangında en az 30 bin hektarlık alanın küle döndüğünü, bin 200 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.Emiliano Garcia-Page, 600'den fazla itfaiyecinin ve yaklaşık 50 uçak ile helikopterin alevlere müdahale ettiğini belirterek, 'Bu İspanya'da son yıllarda müdahale edilenler arasında en karmaşık olanı' ifadelerini kullandı.İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı AEMET'e göre; ülke dün akşam itibarıyla yaz mevsiminin şu ana kadarki üçüncü sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.Ülkenin büyük bölümünde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, bu durumun yangınlarla mücadele çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS), bu yıl İspanya'da orman yangınlarında 115 binden fazla hektarlık alanın yandığı bilgisini paylaştı.EFFIS, geçen yıl ise orman yangınları nedeniyle 393 binden fazla hektarlık alanın yok olduğunu ve bunun İspanya tarihindeki en yüksek kayıp olduğunu açıkladı.