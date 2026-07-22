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Hatay'da Minibüs Devrildi! İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da tarım işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Mehmet Ezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ezer, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde defnedilecek.

Ekleme: 22.07.2026 - 09:09 Güncelleme: 22.07.2026 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay'da Minibüs Devrildi! İşçi Hayatını KaybettiHatay'da Reyhanlı-Kırıkhan yolunda dün (21 Temmuz), tarım işçileri taşıyan bir yolcu minibüsü devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada 1'i ağır, 5 işçi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

AĞIR YARALI İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Mehmet Ezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Ezer'in gün içerisinde Reyhanlı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hatay'da Minibüs Devrildi! İşçi Hayatını Kaybetti