Meta Akıllı Gözlüklerde Abonelik Dönemi

Meta'nın yapay zekâ destekli akıllı gözlükleri, son dönemde giyilebilir teknolojiler pazarında öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Sesli komutlar, gerçek zamanlı çeviri ve görüntü analizi gibi özellikler sunan bu cihazlar, yapay zekâyı günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.Ancak şirket, bu gözlüklerde sunduğu bazı hizmetlere kullanım kotaları getirmeye başladı. Güncellenen destek sayfasına göre, cihazlarda yer alan Conversation Focus özelliği artık aylık üç saatlik bir kullanım sınırına sahip olacak.Kullanıcılar bu üç saatlik kotayı aştıklarında, söz konusu özelliği kullanmaya devam edebilmek için aylık 19,99 dolar ücretle sunulan Meta One Premium aboneliğine geçmek zorunda kalacak. Abonelik paketine sahip olan kullanıcılar için bile bu özelliğin kullanım süresi aylık 15 saat ile sınırlandırılmış durumda.Şirket, bu değişikliği zorunlu bir abonelik olarak değil, belirli yapay zekâ özelliklerine uygulanan bir kullanım limiti olarak tanımlıyor. Yine de kullanıcılar, satın aldıkları üründe daha önce sınırsız olan bir özelliğin kısıtlanmasına tepki gösteriyor.Tepkilerin bir diğer nedeni ise Conversation Focus özelliğinin çalışma prensibiyle ilgili. Gürültülü ortamlarda ses netliğini artıran bu özellik, bulut sunucularına ihtiyaç duymadan tamamen cihaz üzerinde, yerel olarak çalışıyor.Sistemin internet bağlantısı gerektirmemesi ve Meta'nın bulut maliyetlerini doğrudan artırmaması, getirilen kotayı kullanıcılar nezdinde tartışmalı hale getiriyor. Meta ise cihazın kendi işlem gücünü bu özelliğe ayırdığı anlarda, diğer arka plan görevleri için veri merkezlerine yük bindirebildiğini belirtiyor.Şimdilik bu kısıtlama yalnızca Conversation Focus ile sınırlı kalsa da, şirketin ilerleyen dönemde başka yerel özellikleri de benzer abonelik modellerine dahil edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Eğer bu uygulama yaygınlaşırsa, kullanıcıların satın aldıkları donanımın tüm yeteneklerine erişebilmek için düzenli abonelik ücretleri ödemesi gerekebilir.