Altında Düşüş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
ABD-İran arasında yeniden alevlenen gerilim piyasaları vurdu. Bir süredir toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları aniden düşüşe geçti.
Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durumu belirsizliğini korurken, altın haftanın ilk işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.135,53
Gram Altın Satış: 6.136,467
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.936,00
Çeyrek Altın Satış: 10.068,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.860,00
Yarım Altın Satış: 20.107,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.639,28
Tam Altın Satış: 40.430,44
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.560,36
22 Ayar Bilezik Satış: 5.596,02
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.135,53
Gram Altın Satış: 6.136,467
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.936,00
Çeyrek Altın Satış: 10.068,00
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.860,00
Yarım Altın Satış: 20.107,00
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.639,28
Tam Altın Satış: 40.430,44
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.560,36
22 Ayar Bilezik Satış: 5.596,02