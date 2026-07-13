Altında Düşüş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin durumu belirsizliğini korurken, altın haftanın ilk işlem gününü düşüşle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Temmuz 2026 altın fiyatları...Gram Altın Alış: 6.135,53Gram Altın Satış: 6.136,467Çeyrek Altın Alış: 9.936,00Çeyrek Altın Satış: 10.068,00Yarım Altın Alış: 19.860,00Yarım Altın Satış: 20.107,00Tam Altın Alış: 39.639,28Tam Altın Satış: 40.430,4422 Ayar Bilezik Alış: 5.560,3622 Ayar Bilezik Satış: 5.596,02