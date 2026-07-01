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Gram Altın Eriyor! Düşüş Devam Ediyor

Ortadoğu’daki gerilimlerin tetiklediği enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının faiz artırım beklentileri altın fiyatlarını dibe çekti.

Ekleme: 1.07.2026 - 09:01 Güncelleme: 1.07.2026 - 09:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Gram Altın Eriyor! Düşüş Devam EdiyorDolar güçlenirken altın son zamanların en sert düşüşünü yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Temmuz 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.968,782
SATIŞ: 5.969,712

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.708,00
SATIŞ: 9.853,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.410,00
SATIŞ: 19.676,00

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 38.632,9
SATIŞ: 39.404,65

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 5.403,49
SATIŞ: 5.470,21