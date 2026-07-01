Gram Altın Eriyor! Düşüş Devam Ediyor
Ortadoğu’daki gerilimlerin tetiklediği enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının faiz artırım beklentileri altın fiyatlarını dibe çekti.
Dolar güçlenirken altın son zamanların en sert düşüşünü yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Temmuz 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.968,782
SATIŞ: 5.969,712
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.708,00
SATIŞ: 9.853,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.410,00
SATIŞ: 19.676,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 38.632,9
SATIŞ: 39.404,65
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 5.403,49
SATIŞ: 5.470,21
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.968,782
SATIŞ: 5.969,712
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 9.708,00
SATIŞ: 9.853,00
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 19.410,00
SATIŞ: 19.676,00
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 38.632,9
SATIŞ: 39.404,65
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 5.403,49
SATIŞ: 5.470,21