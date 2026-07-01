Gram Altın Eriyor! Düşüş Devam Ediyor

Dolar güçlenirken altın son zamanların en sert düşüşünü yaşadı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 1 Temmuz 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 5.968,782SATIŞ: 5.969,712ALIŞ: 9.708,00SATIŞ: 9.853,00ALIŞ: 19.410,00SATIŞ: 19.676,00ALIŞ: 38.632,9SATIŞ: 39.404,65ALIŞ: 5.403,49SATIŞ: 5.470,21