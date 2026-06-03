Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Ünlü televizyoncu ve haber sunucusu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve kalp yetmezliği teşhisi konulan Reha Muhtar, yoğun bakımda tedavi görüyordu…

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. 66 yaşındaki Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Deniz Uğur paylaşımında, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.