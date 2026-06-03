AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem

Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.Yürekleri ağza getiren bildirim ise deprem bölgesinden geldi.Bu kez depremin adresi, Kahramanmaraş oldu.Kahramanmaraş'ta saat 13.12'de, merkez üssü Pazarcık olan bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, saat 13.12'de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 12,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem, çevre illerden de hissedildi.Herhangi bir olumsuz durum bildirilmezken, vatandaşların ise kısa süreli paniğe kapıldıkları bildirildi.