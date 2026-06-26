Sert Düşüş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın, haftanın son işlem gününü de düşüşle açtı. 7 ayın en düşük seviyesine gerilen altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 5.992,89 TLSATIŞ: 5.993,78 TLALIŞ: 9.847,00 TLSATIŞ: 9.929,00 TLALIŞ: 19.676,00 TLSATIŞ: 19.834,00 TLALIŞ: 39.225,00 TLSATIŞ: 39.546,00 TLALIŞ: 5.476,07 ₺SATIŞ: 5.546,28 ₺