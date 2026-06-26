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Beyaz Gazete
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Sert Düşüş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasına yönelik beklentiler ve güçlenen dolar karşısında altın düşüşünü sürdürüyor.

Ekleme: 26.06.2026 - 10:07 Güncelleme: 26.06.2026 - 10:11 / Editör: Fehmi Öztürk
Sert Düşüş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?Altın, haftanın son işlem gününü de düşüşle açtı. 7 ayın en düşük seviyesine gerilen altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Haziran 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.992,89 TL
SATIŞ: 5.993,78 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 9.847,00 TL
SATIŞ: 9.929,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 19.676,00 TL
SATIŞ: 19.834,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 39.225,00 TL
SATIŞ: 39.546,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 5.476,07 ₺

SATIŞ: 5.546,28 ₺