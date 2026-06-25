MSB Açıkladı! Şehidimiz Var

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlandı.Açıklamaya göre; Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopter ile Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Şahin'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran’da şehit olmuştur.""Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."