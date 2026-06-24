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Beyaz Gazete
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Düzce'de Deprem! Kandilli Rasathanesi Duyurdu

Sakarya ve Düzce sınırında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre; deprem yerin 4 km altında gerçekleşti. Sarsıntı hafif şekilde İstanbul'da da hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak geçti. Deprem Sakarya ve İstanbul'da da hissedildi.

Ekleme: 24.06.2026 - 09:22 Güncelleme: 24.06.2026 - 09:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Düzce'de Deprem! Kandilli Rasathanesi DuyurduSakarya ve Düzce merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kandilli depremi 3,4 büyüklüğünde Sakarya merkezli, AFAD ise 3,1 büyüklüğünde Düzce merkezli olarak geçti.