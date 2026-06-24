Düzce'de Deprem! Kandilli Rasathanesi Duyurdu

Sakarya ve Düzce sınırında 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre; deprem yerin 4 km altında gerçekleşti. Sarsıntı hafif şekilde İstanbul'da da hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,1 olarak geçti. Deprem Sakarya ve İstanbul'da da hissedildi.