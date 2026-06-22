Artvin'de Korkutan Ceset İhbarı! Dalgıçlar Baraj Gölüne Daldı

Artvin bölgesinde yer alan Muratlı Barajı Gölü, hareketli anlara sahne oldu. Su yüzeyinde insan ayağına benzer silüet görenlerin ihbarı, AFAD ile Hopa Deniz polisi ekiplerini harekete geçirdi. Olası boğulma veya cinayet şüphesiyle bölgeye ulaşan dalgıçlar, vakit kaybetmeden baraj sularına daldı. Yapılan su altı taraması neticesinde, suyun üzerinde süzülen nesnenin insan cesedi değil, atılmış cansız manken olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan mankenin bölgeden kaldırılmasıyla birlikte, çevredeki endişeli bekleyiş yerini derin rahatlamaya bıraktı.