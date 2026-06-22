Artvin'de Korkutan Ceset İhbarı! Dalgıçlar Baraj Gölüne Daldı
Artvin bölgesinde yer alan Muratlı Barajı Gölü, hareketli anlara sahne oldu. Su yüzeyinde insan ayağına benzer silüet görenlerin ihbarı, AFAD ile Hopa Deniz polisi ekiplerini harekete geçirdi. Olası boğulma veya cinayet şüphesiyle bölgeye ulaşan dalgıçlar, vakit kaybetmeden baraj sularına daldı. Yapılan su altı taraması neticesinde, suyun üzerinde süzülen nesnenin insan cesedi değil, atılmış cansız manken olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan mankenin bölgeden kaldırılmasıyla birlikte, çevredeki endişeli bekleyiş yerini derin rahatlamaya bıraktı.
Artvin sularında sıradan gün, baraj yüzeyinde beliren şüpheli ayak görüntüsüyle yerini hareketli anlara bıraktı.
Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ceset olduğu yönündeki acil ihbar, güvenlik ve arama kurtarma güçlerini teyakkuza geçirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD personeli ile Hopa Deniz polisi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Bölgeye ulaşan dalgıç ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran bedene müdahale etmek amacıyla dalış yaptı.
AYAK CANSIZ MANKENİNMİŞ
Ekiplerin su altındaki titiz incelemeleri sırasında gerçeğin tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.
Dalgıçların ulaştığı nesnenin insan bedeni değil, cansız manken olduğu saptandı.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan manken bölgeden kaldırıldı.
Muratlı Barajı Gölü yüzeyinde ceset olduğu yönündeki acil ihbar, güvenlik ve arama kurtarma güçlerini teyakkuza geçirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD personeli ile Hopa Deniz polisi ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Bölgeye ulaşan dalgıç ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran bedene müdahale etmek amacıyla dalış yaptı.
AYAK CANSIZ MANKENİNMİŞ
Ekiplerin su altındaki titiz incelemeleri sırasında gerçeğin tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.
Dalgıçların ulaştığı nesnenin insan bedeni değil, cansız manken olduğu saptandı.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan manken bölgeden kaldırıldı.