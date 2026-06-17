Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Uzun zaman sonra altın fiyatları üst üste 5. gününde de değer kazandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Haziran 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 10.684,00SATIŞ: 10.808,00ALIŞ: 6.449,878SATIŞ: 6.450,727ALIŞ: 42.591,00SATIŞ: 43.070,00ALIŞ: 42.012,45SATIŞ: 42.839,79ALIŞ: 21.364,00SATIŞ: 21.584,00