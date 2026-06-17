Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına kilitlenmişken, ABD-İran hattında alınan anlaşma kararı altını uçurdu.
Uzun zaman sonra altın fiyatları üst üste 5. gününde de değer kazandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Haziran 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 10.684,00
SATIŞ: 10.808,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.449,878
SATIŞ: 6.450,727
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 42.591,00
SATIŞ: 43.070,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 42.012,45
SATIŞ: 42.839,79
YARIM ALTIN
ALIŞ: 21.364,00
SATIŞ: 21.584,00