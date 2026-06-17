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Beyaz Gazete
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Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararına kilitlenmişken, ABD-İran hattında alınan anlaşma kararı altını uçurdu.

Ekleme: 17.06.2026 - 09:01 Güncelleme: 17.06.2026 - 09:05 / Editör: Fehmi Öztürk
Yükseliş Devam Ediyor! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Uzun zaman sonra altın fiyatları üst üste 5. gününde de değer kazandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Haziran 2026 altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.684,00
SATIŞ: 10.808,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.449,878
SATIŞ: 6.450,727

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.591,00
SATIŞ: 43.070,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 42.012,45
SATIŞ: 42.839,79

YARIM ALTIN

ALIŞ: 21.364,00
SATIŞ: 21.584,00