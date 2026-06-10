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Beyaz Gazete
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Afyonkarahisar'da Deprem! AFAD Duyurdu

Afyonkarahisar güne depremle uyandı. AFAD, sabahın erken saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı.

Ekleme: 10.06.2026 - 08:48 Güncelleme: 10.06.2026 - 08:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Afyonkarahisar'da Deprem! AFAD DuyurduAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD, depremin 8,33 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Deprem 3,5 büyüklüğünde olsa da bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da Deprem! AFAD Duyurdu