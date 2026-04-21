Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISIDoğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 22°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 23°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 23°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluBURDUR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluHATAY °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluADANA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurluMALATYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu