Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Nisan Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu