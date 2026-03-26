Elazığ'da Deprem! AFAD Duyurdu

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'ın paylaştığı verilere göre, 10.37'de Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11,33 kilometre altında yaşandı.Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.