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Bursa’da orman yangını! Ekipler bölgeye ulaştı

Bursa Yenişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekleme: 1.08.2025 - 15:50 Güncelleme: 1.08.2025 - 15:50 / Editör: Fehmi Öztürk
Bursa’da orman yangını! Ekipler bölgeye ulaştıTürkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele sürerken Bursa'dan korkutan haber geldi. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Bursa’da orman yangını! Ekipler bölgeye ulaştı

Yangının köy yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi.