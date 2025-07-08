Mersin'de aranan bin 718 şahıs yakalandı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada son 1 ay içerisinde hırsızlıktan dolandırıcılığa, yaralamadan uyuşturucu madde ticaretine kadar 10 ile 34 yıl arasında hapis cezası bulunanlarında aralarında olduğu bin 718 şahıs yakalanırken, 375'i cezaevine gönderildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler harekete geçti...Ekipler, son 1 ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik hassas ve titiz çalışmalar yaptı.Ekiplerin çalışmasında hükümlü ve şüphelilerin saklandığı değerlendirilen adresler tek tek basıldı.BİN 718 ŞÜPHELİ YAKALANDIHaziran ayı boyunca yapılan çalışmalarda hırsızlık, çekle ilgili karşılıksız işlem, dolandırıcılık, yağma, tehdit, kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 10 ile 34 yıl 5 ay arasında hapis cezası olan 22 hükümlünün de olduğu toplam bin 718 şahıs yakalandı.375 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİYakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılırken, hükümlülerinde aralarında olduğu 375 şahsın cezaevine teslim edildiği bildirildi.