Valilik uyardı! Denize girmeyin

Samsun Valiliği, gün içinde etkili olması beklenen deniz ve hava şartları nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı verilerine dayanarak yapılan açıklamada, boğulma riskine karşı denize girilmemesi istendi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde bugün gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının 20 deniz miline çıkabileceği değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur' ifadelerine yer verildi.Yetkililer, özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.