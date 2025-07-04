Başkan Erdoğan'dan Hankendi'de kritik temaslar!

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 17. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak edeceği zirve, 'Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı Bir Gelecek İçin Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu' temasıyla gerçekleştirilecek.Zirvede, iklim değişikliği, ticaret, ulaştırma ağları ve teşkilat reformu konuları esas olmak üzere, üye ülkeler arasında işbirliğine dair fikir teatisinde bulunulacağı kaydedildi.Başkan Erdoğan zirve oturumunda hitapta bulunacak ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.Bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler açısından kritik önem taşıyan zirveye, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin devlet ve hükümetbaşkanlarının yanı sıra aralarında KKTC'nin de olduğu gözlemciler ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılacağı kaydedildi.