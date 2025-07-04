Ankara'da 2 katlı evde yangın çıktı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olay öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ilıman Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.