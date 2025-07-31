İstanbul'da deprem! AFAD duyurdu

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı...Geçtiğimiz dakikalarda İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğüne dair detayları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) X üzerinden paylaştı.İstanbul’un Silivri açıklarında, Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD’ın verilerine göre sarsıntı, saat 13.36’da yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Merkez üssü Silivri’ye yaklaşık 25 kilometre mesafede olan deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.İstanbul'da yaşayan vatandaşların çoğu depremi hissederken, telefonlarda bulunan deprem uygulamalarından da mesaj geldiği bildirildi.