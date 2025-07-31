Eşeğe çarpan servis devrildi! Yaralılar var
Şanlıurfa, Ceylanpınar’daki TİGEM işletmesinde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, önüne çıkan eşeğe çarptıktan sonra devrildi. Kazada 15 işçi yaralandı, eşek ise telef oldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün önüne aniden eşek çıktı. Beyazkule mevkiinde yaşanan kazada sürücü, ani manevra yapsa da aracı durduramadı ve eşeğe çarptı.
15 işçi yaralandı
Kontrolden çıkarak devrilen otobüsteki 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan eşek ise olay yerinde telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
15 işçi yaralandı
Kontrolden çıkarak devrilen otobüsteki 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan eşek ise olay yerinde telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.