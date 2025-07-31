Eşeğe çarpan servis devrildi! Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünün önüne aniden eşek çıktı. Beyazkule mevkiinde yaşanan kazada sürücü, ani manevra yapsa da aracı durduramadı ve eşeğe çarptı.Kontrolden çıkarak devrilen otobüsteki 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan eşek ise olay yerinde telef oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.