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Beyaz Gazete
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Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi, son dakika bir depremle sarsıldı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.

Ekleme: 31.07.2025 - 09:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:36 / Editör: Fehmi Öztürk
Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurduYunanistan'ın Girit Adası, saat 08.59'da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu