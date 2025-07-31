Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu
Ege Denizi, son dakika bir depremle sarsıldı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarına uzaklığı ise 225 kilometre olarak ölçüldü.
Yunanistan'ın Girit Adası, saat 08.59'da 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girit Adası merkezli deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.