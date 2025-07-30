Konya'da deprem! AFAD duyurdu

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise Konya'dan geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Ilgın ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, saat 06.40’ta meydana gelen depremin derinliği ise 15.6 kilometre olarak ölçüldü.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ilgın'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ekiplerimizle iletişim halindeyiz, herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun" ifadesini kullandı.