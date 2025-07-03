  • USD: 39,73 - 39,80
  • EURO: 46,76 - 46,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da 3 farklı operasyonda 43 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 3.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 3.07.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Geçtiğimiz hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine yönelik yapılan 3 farklı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.