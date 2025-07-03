Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.Geçtiğimiz hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine yönelik yapılan 3 farklı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.