Atölye alevler içinde kaldı! Yangının sebebi...

İstanbul Zeytinburnu’nda 3 katlı boya imalathanesi ve demir kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı atölyedeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul'da gece saat 01.30 sıralarında Zeytinburnu'nda yer alan 3 katlı boya imalathanesi ve demir kaplama atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın atölyenin çatı katını sararken duman sokak boyunca yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler tamamen kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölye yangın sebebiyle hasar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.