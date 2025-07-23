Hatay’da baba dehşeti! Oğlunu katletti

Numune Evler Mahallesi'nde yaşanan olayda baba Zeki V. motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle motosikleti kenara çeken baba oğlunu defalarca bıçakladı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen Mehmet V. hayatını kaybetti.Dehşet veren olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından Zeki V. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.