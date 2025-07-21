Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününü de yükselişle açtı ve bu sert çıkış rekoru da getirdi. Gram altın 4.361 TL seviyesini görürken, ardından gelen satışla bir miktar gerileyerek 5.355 TL seviyesine oturdu.. Peki güncel altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta gelen rekorların ardından özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip edilmeye başlanmıştı. Risk iştahı nedeniyle altın haftanın ilk işlem gününe de yukarı yönlü başladı. Serbest piyasada gram altın açılışta bir ara 4.361 TL'yi görerek rekor kırdıktan sonra. Kar satışları ile bir miktar geriledi. Çeyrek altın ise şu sıralar 7.133,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 4.354,55 TLSatış 4.355,19 TLAlış 7.086,00 TLSatış 7.133,00 TLAlış 14.172,00 TLSatış 14.265,00 TLAlış 28.257,00 TLSatış 28.400,00 TL