Çorum'da korkunç olay! Devrilen traktörün altında can verdi!
Çorum’un İğdeli Köyü’nde meydana gelen traktör kazasında 69 yaşındaki Ahmet Güzel hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; Ahmet Güzel kullandığı traktörüyle geri manevra yaptığı sırada yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bulunan yol kenarındaki sınırdan devrildi. Traktörün altında kalan Güzel, olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ahmet Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Ahmet Güzel'in hayatını kaybettiği belirlendi.