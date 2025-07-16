Bakan Tunç, DEM heyeti görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti heyeti ile Adalet Bakanlığında bir araya geldi. Heyette; Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı. Saat 11.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.Görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kalkınmasının önünde en büyük engellerden biri olan ve yarım asırdan bu yana çok büyük acılar yaşatan terörün sona ermesi ve milletin huzurlu bir geleceğe kavuşmasının herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Sürecin hassasiyetle yürütülerek "Terörsüz Türkiye" hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.