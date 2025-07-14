Okul servislerinde yeni dönem! Bugün başladı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uygulama bugün itibariyle yürürlüğe girdi.Tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılacak. Zorunlu olarak uygulamaya sokulan sistemde cihazlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre çalışacak.Montaja ilişkin de ayrıntılar belli olurken; bu firmaların ve cihaz sağlayıcıların Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirileceği kaydedildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 'Milli Teknoloji Hamlesi' başlığıyla yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:'Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi. Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan 'Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi” ile belirlendi.Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara 'Montaja Uygun Cihaz Belgesi' verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.Sözcü'nün haberine göre; Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; 'Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.Yeni düzenleme ile;Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.Cihaz setleri standart hale getiriliyor.Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.'