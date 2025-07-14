15 Temmuz resmi tatil mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak ülke genelinde anılacak. 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin ardından, 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmişti. Peki 15 Temmuz 2025 Salı günü kargolar çalışıyor mu? Bankalar açık mı? Noterler hizmet veriyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar...Evet, 15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil. 2017 yılında Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte, her yıl 15 Temmuz tarihi “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak resmi tatil ilan edildi. Bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşları, okullar, bankalar, noterler ve belediyeler kapalı olacak. Resmî işlemler 16 Temmuz Çarşamba günü devam edecek.15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle PTT kargo ve şubeleri kapalı olacak. Özel kargo firmalarında ise durum değişkenlik gösterebilir:Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo gibi özel şirketlerin bazı şubeleri kapalı olabilir.Teslimatlar resmi tatil nedeniyle bir gün gecikmeli yapılabilir.Firmaların çağrı merkezleri ya da dijital uygulamalarından çalışma durumları kontrol edilebilir.Vatandaşların kargo gönderim planlarını bu duruma göre yapmaları tavsiye ediliyor.Hayır. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki tüm banka şubeleri kapalı olacak. Bankacılık işlemleri yalnızca mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılabilecek. EFT ve havale işlemleri resmi iş günü olan 16 Temmuz Çarşamba günü işleme alınacak.15 Temmuz'da Noterler ve E-Devlet İşlemleriNoterler de 15 Temmuz günü hizmet vermeyecek. Acil noter işlemleri için nöbetçi noter uygulamasına dair duyurular, Türkiye Noterler Birliği'nin resmi internet sitesinden takip edilebilir.

E-Devlet sistemine ise dijital olarak erişim devam edecek. Ancak bazı kamu kurumlarının hizmetleri tatil nedeniyle yavaş çalışabilir ya da güncellenmeyebilir.

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bazı toplu taşıma hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.



Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 15 Temmuz günü vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sunacak.



9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren kent içi raylı sistem hatlarında ücret alınmayacak.