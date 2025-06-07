Başkan Erdoğan Özgür Özel ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i telefonla arayarak, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü.Erdoğan, dün gece evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için Özel'e, geçmiş olsun dileklerini iletti.