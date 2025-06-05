Tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 09.00 sıralarında Korkuteli'ne bağlı Kırkpınar Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Kuş'a ait evden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahmet Kuş ve Melek Kuş'un ikamet ettiği evde elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede her yanı kapladı.Yangın, Söğüt İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri hortum ile su tutarak destek oldu. Ahırda bulunan 2 küçükbaş kurbanlık hayvan yangında öldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.